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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:45  19 апреля 2017 0

На Поклонскую пожаловались в Госдуму из-за фильма «Матильда»

Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь, поклонская наталья
Действия Поклонской оценят коллегиФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Адвокат режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя Константин Добрынин подал жалобу на депутата Госдумы Наталью Поклонскую в парламентскую комиссию по этике.

Добрынин считает, что в действиях Поклонской можно усмотреть нарушения правил депутатской этики, которые выражаются в необоснованных обвинениях в адрес режиссера картины, а также в использовании ложной информации и призывах к незаконным действиям в отношении кинематографистов, пишет «Газета.ру».

Ранее стало известно, что Поклонская получила результаты экспертизы, в которых указывается на уничижительный характер сюжета фильма «Матильда». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что странно давать оценку киноленте, которая еще не вышла в прокат.

Сам Алексей Учитель отметил, что не намерен оправдываться перед Натальей Поклонской из-за своего нового фильма «Матильда».

Лев Истомин
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