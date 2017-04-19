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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:48  19 апреля 2017 0

Порошенко сравнил Россию с ненасытным крокодилом. ВИДЕО

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Глава Украины снова допустил странные высказывания в адрес РФФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко сравнил Россию с голодным крокодилом, используя высказывание премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

«Черчилль сказал в январе 1942-го: „Каждый надеется, что если он достаточно накормит крокодила, крокодил съест его позже других“, — приводит слова Порошенко „Федеральное агентство новостей“. — Есть одно место, где эти слова особенно актуальны: это Украина, и этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, — это Россия».

Украинский президент выразил уверенность, что «Россия никогда не наестся», так как верит в доминирование над миром, а не в демократию и права человека, добавляет «Национальная служба новостей».

Наталия Вершинина
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