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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:14  19 апреля 2017 0

В сети опубликовали видео с Навальным в образе Гитлера

Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Навальный перевоплотился в диктатора в новом роликеФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Интернете появился ролик, главным героем которого стал оппозиционер Алексей Навальный, перевоплотившийся в лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера при помощи компьютерной графики. Авторы видео подобрали соответствующие декорации.

Судя по видео, в предвыборной борьбе за пост московского градоначальника в 2013 году Навальный призывает использовать огнестрельное оружие, а также изолировать Среднюю Азию и Закавказье, повторяя при этом нацистские лозунги европейских ультраправых, пишет «Газета.ру».

За несколько часов ролик набрал в Интернете больше семи тысяч просмотров. Ранее стало известно, что в администрации президента намерены начать кампанию против Алексея Навального.

Лев Истомин
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