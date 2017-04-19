Арестован бывший сотрудник МЧС, убивший женщину в Верхней Пышме

18:19 19 апреля 2017 0

До 2013 года Фалькин считался примерным семьянином и хорошим работником Фото: ОК Алексея Фалькина

Суд Верхней Пышмы арестовал на два месяца 34-летнего бывшего сотрудника МЧС Алексея Фалькина, обвиняемого в изнасиловании и убийстве местной жительницы. Это оказалось не первое его преступление.

«Мужчине уже предъявлено обвинение, он арестован на два месяца, — сообщила „URA.RU“ Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. — Обвиняемый свою вину полностью признал, ранее он был судим за аналогичное преступление».

Известно, что в 2012 году он в том же Верхнепышминском районе изнасиловал молодую учительницу из Березовского, которую подвозил. В 2013 году Фалькина задержали, он сразу признал свою вину и уже через два года освободился из колонии. Из МЧС его уволили, жена забрала двоих детей и развелась с ним.

Женщина подверглась нападению маньяка неподалеку от своего дома Фото: ВК Ирины Вахрушевой

19 апреля во время ареста Фалькин был в хорошем настроении и заявил, что у него имеются психические отклонения.

30-летняя Ирина Вахрушева пропала вечером 15 апреля, когда пошла в соседний дом в гости к подруге. Спустя три дня сыщикам уголовного розыска удаль раскрыть преступление. Выяснилось, что Фалькин специально приехал в Верхнюю Пышму из Екатеринбурга, чтобы охотиться на женщин. По словам маньяка, он увидел женщину, которая разговаривала по телефону (Ирина беседовала с подругой, к которой направлялась в гости. Именно в этот момент убийца набросился на женщину, и связь оборвалась).

Пригрозив ножом, Фалькин повел жертву в подвал дома. Дверь оказалась закрыта, и чтобы девушка не сопротивлялась, он использовал против нее электрошокер, а потом изнасиловал и убил. Тело Ирины екатеринбуржец вывез в лес и в районе 329 километра дороги Серов-Екатеринбург закопал его.

Позже во дворе дома нашли кровавые следы, сумку и воротник от куртки пропавшей женщины.