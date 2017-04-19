{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
18:12  19 апреля 2017 0

Обвиняемому во взяточничестве соратнику Якоба продлили арест

Мера пресечения главе администрации Верх-Исетского района Александру Бреденко. Екатеринбург, бреденко александр
Экс-глава Верх-Исетского района Екатеринбурга пробудет под домашним арестом до 20 маяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело главы Верх-Исетского района Александра Бреденко
все новости сюжета

В Екатеринбурге во вторник, 18 апреля, суд удовлетворил просьбу следствия о продлении домашнего ареста экс-главе Верх-Исетского района Александру Бреденко, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Согласно новому решению, мера пресечения продлена до 20 мая.

В начале марта следователи предъявили Бреденко обвинение по статье «получение должностным лицом взятки в значительном размере». Подозреваемый был задержан на рабочем месте 21 февраля 2017 года сразу после получения взятки в 150 тысяч рублей.

Известно, что эту сумму ему передал предприниматель Перминов за подписание акта выполненных работ. Мера пресечения в виде домашнего ареста, как говорилось ранее, была применена в связи с тем, что обвиняемый написал явку с повинной и согласился сотрудничать с СК.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров