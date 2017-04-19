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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:26  19 апреля 2017 0

Открытие архивов ООН по Холокосту заставит пересмотреть историю

Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж. Екатеринбург, документы, библиотека, книги, бумаги, школьный архив
Новые документы могут изменить представление о ходе историиФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Лондонская библиотека Винера опубликовала десятки тысяч засекреченных ранее документов, проливающих свет на преступления нацистов в «лагерях смерти». Бумаги вывезли в качестве контрабанды из Восточной Европы. В них, помимо прочего, пересматривается роль США в реабилитации нацистских преступников.

Оказалось, что первые требования об осуждении военных преступлений нацистов исходили от руководителей захваченных Германией стран, в числе которых оказались Китай и Польша, а вовсе не от России, США и Британии, которые контролировали Нюрнбергский процесс. На этот факт повлияло то, что Западная Германия являлась союзником Соединенных Штатов в холодной войне.

Позже многих немецких осужденных досрочно помиловали, после того, как сенатор США Джозеф Маккарти предложил положить конец военным преступлениям, пишет Life.ru.

Весь архив документов, предоставленных библиотеке Комиссией военных преступлений ООН, размером более 900 Гб, будет находиться в открытом доступе на сайте библиотеки уже на этой неделе.

Лев Истомин
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