19:16 19 апреля 2017 0

Коллектор "Домашних денег" звонит женщине по ночам и грозит расправой Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Нижнем Тагиле коллектор звонит своим жертвам по ночам и отправляет им смс с угрозами. При этом одна из женщин, которая получает «письма счастья», никакие кредиты не брала.

Как стало известно «URA.RU», настойчивый коллектор представляет контору «Домашние деньги».

«В 00.24 ночи на мой номер позвонил неизвестный мне мужчина. Трубку взял муж, а потом передал мне. И тут посыпались страшные угрозы в мой адрес. Он уточнил, что звонит по поводу задолженности Клепикова — это мой отчим. Я сама заемщиком не являюсь, но расправа надо мной гарантирована за его долг в „Домашних деньгах“, — рассказала „URA.RU“ Екатерина Х. — Позже я узнала у отчима, что он должен 11600 рублей».

Коллектор прислал смс с угрозой расправы Фото: Екатерина Х.

Женщине удалось частично записать разговор.

Днем Екатерина получила смс следующего содержания: «[Конец] тебе сегодня [самка семейства псовых], гроб себе заказывай, будешь кровью харкаться, мы тебя похороним за долги твоего друга Клепикова».

Женщина обратилась в полицию. Дала объяснения, в полиции сообщили, что материалы передадут участковому. Дали номер его сотового телефона, чтобы Екатерина могла все ему сама рассказать.

В течение суток Екатерина множество раз пыталась дозвониться до участкового, но телефон постоянно выключен. Корреспондент редакции «URA.RU» также пытался дозвониться до полицейского, но тоже безрезультатно.

В конце концов, Екатерина вечером сама поехала в отдел и застала там участкового.

«А что вы волнуетесь, его все равно привлечь к уголовной ответственности нельзя. Максимум будет административка, если найдем, — сразу предупредил участковый. — Сказал, что на днях займется этим делом. Наверное, ждет, когда эти коллекторы меня убьют».

Запись звонков с угрозами и ругательствами можно послушать здесь. Поскольку разговор содержит ненормативную лексику, мы не можем разместить запись на нашем сайте.

Ситуацию прокомментировали в полиции Нижнего Тагила. «Сообщение женщины зарегистрировано. По данному факту участковый проводит проверку, будут изучены материалы, прослушаны аудиозаписи. По итогам проверки будет принято решение», — сообщила «URA.RU» руководитель пресс-группы УМВД Нижнего Тагила Элина Балуца.

На историю также оперативно отреагировала прокуратура. «Прокуратурой Ленинского района Нижнего Тагила организована по данному сообщению проверка. В ходе проверки будут выяснены сведения о долге, кого означенная фирма микрокредитования привлекла для выбивания долга. Кроме того, независимо от долга, коллекторам по закону запрещено звонить должникам с 22 часов вечера до восьми часов утра. Тем более угрожать расправой — это уголовно наказуемо. Будет дана оценка действиям работника полиции, не отреагировавшего на сообщение о преступлении», — прокомментировала «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.