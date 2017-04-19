Фонду замгубернатора Ямала хотят выделить миллиард рублей

19:36 19 апреля 2017 0

Фонд "Сотрудничество Ямала", контролируемый Александром Мажаровым, тратит деньги на выставки, храм, летний лагерь и ремонты Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Фонд «Сотрудничество Ямала», курируемый замгубернатора Александром Мажаровым, может получить более миллиарда рублей из бюджета автономного округа. Такое решение сейчас обсуждается в администрации региона. Подготовлен соответствующий законопроект, который есть в распоряжении «URA.RU».

Документ предполагает изменение первоначальной суммы субсидии для «Сотрудничества Ямала» с 50 млн рублей на 1 миллиард 50 млн рублей. Сумма в 50 млн рублей была ранее предусмотрена окружным бюджетом на 2017 год. Неясно, откуда чиновники Ямала возьмут еще миллиард рублей в случае положительного решения. Более того, это будет уже вторая субсидия для Фонда в 2017 году. В марте 2017 структуре выделяли субсидию в 42,8 млн рублей на проведение форума КМНС. Соответствующее распоряжение было публичным.

Собеседники в Заксобрании Ямала предположили, что миллиард пойдет на достройку храма на набережной в Салехарде Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В пресс-службе правительства отказались отвечать, обсуждается ли выделение миллиарда рублей Фонду «Сотрудничество Ямала» и причину подготовки проекта постановления об этом. Там лишь пояснили, что на ближайшем заседании Заксобрания и правительства округа о деньгах для Фонда речь не пойдет. Собеседник в окружной администрации рассказал, что вопрос кратного увеличения субсидии, действительно, поднимался. Однако он не смог сказать, с чем связана такая необходимость.

Любопытно, что и в самом проекте постановления цели обозначены крайне размыто. «Субсидия предоставляется в целях финансирования расходов, связанных с уставной деятельностью и содержанием получателя, в том числе для возмещения расходов (части расходов) получателя», — говорится в документе.

Как заявила «URA.RU» директор Фонда «Сотрудничество Ямала» Ольга Ищенко, она впервые слышит о том, что бюджет направит им миллиард. Руководитель не смогла предположить, на что будут потрачены деньги. «Перед нами всегда стоят уставные задачи», — заявила она.

На протяжении нескольких лет Фонд (создан в 2011 году) получает финансирование из бюджета региона. Также власти настаивают, что взносы делают и коммерческие компании. В 2016 году из окружной казны «Сотрудничеству Ямала» перевели по крайней мере 350 млн рублей, следует из постановления правительства.

Согласно бухгалтерской отчетности Фонда, всего за 2016 год получено около 488 млн рублей целевых поступлений.

На конец 2016 года у «Сотрудничества Ямала» оставалось 1,6 млрд рублей.

В открытом доступе уже опубликован отчет о расходах Фонда за этот период. Как следует из документов, на содержание структуры за 2016 год израсходовано почти 18 млн рублей. На пожертвования потрачено 242,3 млн рублей. Кому конкретно были перечислены средства — неясно, это и в бухгалтерском отчете не отражено. Около 90 млн Фонд израсходовал на научно-исследовательские работы по изучению Арктики. На выставки и мероприятия — около 33 млн рублей. На гражданское воспитание — около 9 млн рублей.

Фонд занимается весьма разнообразными проектами. Самым известным является строительство храма на набережной в Салехарде. Например, в 2015 году на храм направлено из бюджета «Сотрудничества Ямала» 402 млн рублей. Сколько потрачено в 2016 году на эти цели — неясно. Есть ли они среди тех самых пожертвований — тоже непонятно.

Также на деньги Фонда финансируются различные выставки и заграничные поездки чиновников в рамках международного сотрудничества. Кроме того, иногда деньги идут на ремонты правительственных зданий и новогодние ледовые скульптуры.

Также взносы могут быть потрачены на организацию летнего отдыха детей в лагере Болгарии.

Собеседник в Заксобрании Ямала удивился, услышав о сумме обсуждаемой субсидии в миллиард рублей. «Если эта корректировка будет принята публично, после обсуждения, то это вызовет резонанс среди населения. Лишних денег в бюджете нет», — заключил парламентарий.

Замгубернатора Ямала и директор департамента международных связей Александр Мажаров является председателем попечительского совета Фонда. Его заместитель — Сергей Урамаев — числится председателем совета фонда.