18:53 19 апреля 2017 0

В аварии погиб сотрудник полиции Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Расследование уголовного дела, в котором погиб сотрудник полиции, затягивается, виновник происшествия меняет показания, а пострадавший и семья погибшего до сих пор не получили никакой помощи. Подробности резонансного ДТП, расследование которого ведет Следственный комитет, «URA.RU» рассказал представитель семьи погибшего, руководитель юридического отдела ООО «Благомед» Алексей Зарецкий.

Авария произошла 27 декабря 2016 года, в момент ДТП в салоне полицейского автомобиля, за рулем которого находился участковый Иван Федоров, были еще два сотрудника полиции и гражданское лицо. В результате аварии погиб инспектор по исполнению административного законодательства ОП №1 УМВД России по городу Кургану Вячеслав Старыгин.

Пресс-служба СК РФ по Курганской области на следующий день после аварии сообщила, что ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения сотрудником полиции, находившимся за рулем служебного автомобиля. Участковый выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью». Однако в процессе расследования виновник аварии переменил показания и стал утверждать, что машину занесло, и она остановилась поперек дороги.

«На днях была экспертиза, которая показала, что «Лада Гранта» двигалась навстречу «Газели», но непонятно, почему потребовалось четыре месяца, чтобы провести необходимые исследования. Такое чувство, что дело изначально хотели «спустить на тормозах», — говорит Алексей Зарецкий. По его словам, до сих пор не была проведена даже судмедэкспертиза в отношении потерпевшего, получившего в аварии тяжкие травмы.

Также он отметил, что родственников погибшего и пострадавшего в аварии возмутило поведение участкового, который до сих пор исполняет свои обязанности. «За все время он ни разу не предложил помочь. Спасибо, руководство УМВД оплатило похороны и поминки своему сотруднику», — говорит представитель потерпевших.

В Следственном комитете по Курганской области «URA.RU» заявили, что расследование дела продолжается, поэтому подробности дела огласке не подлежат.