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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:23  19 апреля 2017 0

Захарова напомнила ЦРУ, что рукописи не горят, а твиты не уничтожаются

Медиа-форум
Захарова умеет сохранять копии твитовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала выступление директора ЦРУ Майка Помпео, которое состоялось еще 13 апреля. В своей речи тот назвал WikiLeaks связанной с Россией враждебной разведывательной службой.

По мнению Захаровой, многочисленные обвинения в адрес России по поводу вмешательства в американские выборы, во внутренние дела других государств, все уже слышали. В то же время известно, что западные интернет-ресурсы, которые обвиняют в предательстве и связях с Россией, не раз использовались самим Помпео для представления своей позиции.

Так, по словам Захаровой, в Твиттере Помпео сделал запись 24 июля прошлого года, отметив при этом материал «Викиликс» об электронной переписке Демократической партии в качестве доказательства того, что во время праймериз Барак Обама подыгрывал Клинтон, пишет RT.

«Ну либо эти предатели, и WikiLeaks туда же, но тогда надо и себя туда же записать, если ты пользовался этими материалами и еще их цитировал в поддержку своих версий. Либо как-то разобраться», — подчеркнула Захарова.

Дипломат также выразила удивление тем, что о способности твитов сохраняться не осведомлён директор ЦРУ. «Ещё Булгаков писал, что рукописи не горят, а уж твиты-то тем более не уничтожаются», — заключила она.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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