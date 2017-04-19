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19 апреля 2017
18 апреля 2017
19:04  19 апреля 2017 0

Дворы Челябинска очистят от брошенных автомобилей. Чтоб осложнить жизнь террористам

Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., киа, машина, пожаравто
Вопрос о вывозе автохлама не могли решить в Челябинске последние лет десятьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Челябинска разрешили эвакуировать из дворов брошенные хозяевами машины, сообщили «URA.RU» в городской думе. Утвержденное постоянной комиссией по ЖКХ положение должны утвердить на сессии гордумы 25 апреля.

«Нам поступает огромное число жалоб на автохлам во дворах. Иногда доходит до курьезов: однажды пришлось переделать проект благоустройства двора, чтобы обойти брошенную машину с номерами другого региона — прав эвакуировать ее у полиции и городских служб попросту не было. Сейчас, с ростом террористической угрозы, проблема еще больше обострилась», — рассказал член комиссии по ЖКХ и благоустройству Илья Исайчук.

Новый регламент предусматривает следующую схему: выездная комиссия в присутствии полиции составляет акт состояния автомобиля и протокол нарушения правил благоустройства. Уведомление отправляют владельцу по месту прописки, которое устанавливают по госномерам. Если в течение месяца тот не убирает машину, ее вывозят на спецстоянку.

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Брошенные машины можно увидеть едва ли не в каждом челябинском дворе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Затруднения возможны с машинами, на которых уже нет госномеров. «Как показывает практика, таких абсолютное меньшинство. И, как правило, они уже находится в таком состоянии, что полицейские и члены комиссии могут увидеть номера кузова и двигателя», — замечает также Исайчук.

Вопросы об оплате эвакуации, услуг по хранению и возможной утилизации народные избранники оставили на усмотрение исполнительной власти. Хотя, с точки зрения депутатов, эти расходы должны нести владельцы автохлама.

Владимир Васин
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