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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:50  19 апреля 2017 0

Захарова ответила Порошенко, сравнившему Россию с крокодилом

Медиа-форум
Захарова дала меткий ответ главе УкраиныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступление президента Украины Петра Порошенко в Лондоне, сравнившего Россию с крокодилом, который никогда не наестся.

«Видимо, разговелся на славу», — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook, процитировав публикацию СМИ о выступлении Порошенко. Ранее тот привел слова Черчилля о том, что «каждый надеется, что если он вдоволь накормит крокодила, то крокодил съест его позже других», заявив, что эти слова особенно актуальны на Украине. «И этот крокодил, которого многие хотели бы покормить, чтобы он не съел их сегодня, — это Россия», — подчеркнул Порошенко.

«Мария скажите каково это слушать постоянный бред и стараться адекватно на него реагировать?» — пишут в комментариях к сообщению Захаровой. «Думаю, он и не постился. Не просыхая», — добавляют другие. «Думаю, тут ключевая фраза » разговелся на славу «… дурную славу», — предполагают третьи. Есть и те, кто в корне не согласен о сравнением, которое допустил Порошенко: «Вообще-то мы медведь, а медведь либо спит, либо голодный… Впрочем, когда спит, тоже голодный…»

Наталия Вершинина
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