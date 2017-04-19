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Главные новости ЯНАО
19:29  19 апреля 2017 0

На месторождении в ЯНАО погиб рабочий. Это уже не первое ЧП в регионе

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа и нефти., буровая, нефть, романовское месторождение
Рабочий оказался слишком близко к буровой установкеФото: media.gazprom-neft.ru

Следователи начали проверку из-за смерти рабочего на Мессояхинском месторождении. Накануне ночью там погиб разнорабочий, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Следствие установило, что 18 апреля 2017 года на территории месторождения примерно в 250 км от поселка Тазовский производились работы по бурению скважин. Около полуночи 23-летний разнорабочий, находясь в непосредственной близости от работающей буровой установки, получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина погиб на месте происшествия.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства трагического инцидента.

За прошедший месяц это уже второй случай гибели рабочего на месторождениях в ЯНАО. 29 марта в Пуровском районе из-за взрыва на месторождении погиб человек, еще один оказался в больнице.

Вячеслав Егоров
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