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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:57  19 апреля 2017 0

Суд ООН отказал Украине в введении мер против Москвы

Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Суд умерил пыл УкраиныФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Международный суд ООН не стал удовлетворять требование Киева в отношении введения временных мер по иску к России.

Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, обвинив Москву в нарушении конвенций по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации. Киев выступил с требованием ввести против Кремля ряд временных мер до окончательного вердикта суда.

Власти Украины также требовали прекратить поставки русского оружия на юго-восток страны, а также поддержку боевиков, пишет RT.

Россия все эти обвинения отвергает, полагая, что Киев преследует цель просто найти повод, чтобы судиться с Россией. Российский МИД отметил, что подобные политизированные обвинения не входят в юрисдикцию суда.

Лев Истомин
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