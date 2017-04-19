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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:39  19 апреля 2017 0

Суд ООН встал на защиту крымских татар и украинцев в Крыму

Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
Суд ООН посоветовал России и Украине не досаждать друг другуФото: Patrick Gruban/Wikipedia

Международный суд ООН в Гааге ввел меры для защиты и обеспечения прав украинцев и крымских татар, проживающих на территории Крыма, для соблюдения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. При этом введенные меры не могут быть аналогичны тем, которые до этого запрашивала Украина.

Суд посчитал, что крымские татары и украинцы в Крыму остаются уязвимыми. Такие сведения получены из доклада о ситуации с правами человека на Украине, пишет «Газета.ру».

Также Международный суд ООН предписал России и Украине отказаться от каких-либо действий, способных усугубить рассматриваемый спор.

Лев Истомин
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