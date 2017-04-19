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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:06  19 апреля 2017 0

Зюганов заявил, что Россию разваливает «новый фюрер»

XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, коммунисты, зюганов геннадий, съезд кпрф
Зюганов поставил диагноз властиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в российском обществе появился «новый фюрер», который способствует «дестабилизации происходящего». Такое мнение главный коммунист страны выразил на заседании Госдумы после отчета российского премьера Дмитрия Медведева.

«Одни живут в Интернете, вторые живут в телевидении, а реальность направлена на дестабилизацию происходящего. И уже появился „новый фюрер“, я имею право об этом говорить, я видел трагедию СССР, видел поведение Ельцина. Нас раздолбали русофобией, антисоветизмом и национализмом, это хуже термоядерного оружия», — подчеркнул Геннадий Зюганов, не уточнив, кого именно он назвал «фюрером». Слова главы КПРФ приводит «Интерфакс».

Руководитель КПРФ заявил, что сегодня глава государства эффективно занимается международной политикой, силовики ведут борьбу с преступностью, но правительство, при этом, «ползет по ельцинско-гайдаровской колее», отрицая одну идею за другой. Для изменения ситуации нужно сменить кадровый состав кабинета министров, иначе неизбежен политический кризис.

В среду, 19 апреля, премьер Медведев отчитался перед Госдумой о работе правительства в прошлом году.

Лев Истомин
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