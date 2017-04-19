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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:16  19 апреля 2017 0

Турецкие помидоры не пустят в Россию. Ткачев обвинил Анкару в новом «ударе в спину»

Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., овощи, помидоры, томаты
Прилавки заполнят томатами без ТурцииФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Для помидоров турецких производителей Россия рынок не откроет, это официальная позиция правительства РФ, которую обнародовал министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Россия сможет найти замену турецким поставщикам томатов и обеспечить достаточную насыщенность рынка, несмотря на существенную долю турецкого экспорта в 10%, считает Ткачев, слова которого приводит агентство Nation News.

Ткачев добавил, что надеется на нормализацию отношений с Турцией, несмотря на приостановление торговых соглашений о поставках сельскохозяйственной продукции между странами. В марте, напомним, турецкие импортеры прекратили закупки зерна, подсолнечного масла и кукурузы из России. По мнению министра, Анкара нанесла Москве «удар в спину», введя ограничения на поставки российской сельскохозяйственной продукции.

Ранее стало известно, что потери от поставок российской продукции в Турцию составляют 1,3—1,5 млрд долларов. Данные, представленные Институтом Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ, подтвердил и Ткачев.

Татьяна Трушина
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