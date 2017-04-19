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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:19  19 апреля 2017 0

Путин доволен решением губернатора-рекордсмена пойти на новый срок

Концерт по случаю Дня России на Красной площади. Москва, кремль, спасская башня, флаг
Кремль не против переизбрания СавченкоФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Перестановки в губернаторском корпусе
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Президент России Владимир Путин поддержал решение главы Белгородской области Евгения Савченко переизбраться на новый срок. Об этом руководитель государства сообщил Савченко на приеме в Кремле.

«Вы человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу вас», — отметил Путин.

В феврале этого года Евгений Савченко собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что не собирается покидать свой пост и намерен переизбраться на новый срок. Регион Савченко возглавляет с 1993 года, для современной России это является рекордом, пишет издание «Утро.ру».

Лев Истомин
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