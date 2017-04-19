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19 апреля 2017
18 апреля 2017
Главные новости Тюменской области
20:57  19 апреля 2017 0

Губернатор Якушев рассказал, чем грозит главе Ишима скандал с уборкой снега

Встреча губернатора Тюменской области Владимира Якушева с чрезвычайным полномочным послом Индонезии в РФ Мохамадом Вахидом Суприяди. Тюмень, якушев владимир
Владимир Якушев не имеет претензий к главе Ишима не имеетФото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава Ишима Федор Шишкин является одним из лучших руководителей муниципалитетов региона. Об этом заявил губернатор Владимир Якушев во время рабочей поездки в Ялуторовск.

Поводом стала дискуссия, которая несколько месяцев длится в Ишиме. Зимой жители города посчитали, что муниципалитет чистят от снега плохо и обратились за разъяснениями в мэрию. Ответ их не удовлетворил, и обращение было направлено депутатам облдумы от ЛДПР. Шишкин нарушил сроки дачи ответа на депутатский запрос, после чего к истории подключилась прокуратура. Накануне главе города направили представление в отношении его зама: орган надзора признал наличие замечаний к уборке города.

«Я могу сказать, что товарищ Шишкин, безусловно, находится на своем месте. Это один из самых сильных руководителей муниципалитетов Тюменской области. То, что он кому-то не нравится, это их дело. Мне с лица воды не пить. Я претензий ни по одной из реализуемых программ к Шишкину не имею», — заявил Владимир Якушев.

Сам Федор Шишкин связал возникновение скандала и как результат — прокурорские проверки — с местью экс-главы муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Алексея Носова, который работает координатором ишимского отделения ЛДПР.

Николай Бастриков
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