{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
20:33  19 апреля 2017 0

Бард Новиков проиграл суд по банкротству. На нем висит миллионный долг

Пресс-конференция художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова. Екатеринбург, новиков александр
С барда Новикова потребовали вернуть 12 млн рублейФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
все новости сюжета

Свердловский арбитражный суд оставил в силе решение о банкротстве ООО «Светояр», принадлежащем шансонье Александру Новикову. В апелляционной инстанции суд не удовлетворил жалобу барда. Информация об этом опубликована в электронной картотеке дел 19 апреля.

Иск о банкротстве «Светояра» в ноябре 2016 года подавала управляющая компания «Уктус» из-за 12 124 416 рублей. Речь идет о споре из-за земельного участка площадью около 40 Га в Сысертском районе. По версии следователей, УК «Уктус», одним из соучредителей которого является Иван Обухов, пыталась выкупить землю у «Светояра». Сделку признали незаконной, против Обухова и помощников было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц».

В апреле 2016-го суд Сысерти удовлетворил иск барда Александра Новикова о признании несостоятельной сделки по продаже земли. После вступления в силу решения суда Обухову пришлось вернуть участки земли, а компанию Новикова обязали вернуть оппоненту 12 млн рублей, выплаченные по сделке. Однако супруга Ивана Обухова Ольга рассказывала нашему агентству, что компания «Светояр» эти деньги так и не вернула, поэтому был подан банкротный иск, который суд удовлетворил.

Сам Обухов, подозреваемый в мошенничестве с землями Новикова, сейчас находится в СИЗО.

Александра Новикова, а также его друга и компаньона, свердловского экс-замминистра энергетики Михаила Шилиманова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по другому делу: по данным следствия, Новиков и Шилиманов вывели и присвоили себе около 35 миллионов рублей пайщиков ЖК «Бухта Квинс».

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров