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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:26  19 апреля 2017 0

Генерала ФСО обвинили во взятках на шесть миллионов

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, взятка, коррупция, деньги
Следствие считает, что Лопырев мог неплохо заработать на взяткахФото: depositphotos.com © URA.RU

Генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева обвиняют в получении взяток на сумму более шести миллионов рублей, заявление об этом сделал следователь СК РФ в Мосгорсуде.

«В случае доказанности вины Лопырева, полагается наложение на него штрафа в 100-кратном размере (от суммы взятки), то есть 627 миллионов рублей», — цитирует следователя РИА «Новости». Генерал, по мнению следствия, взял две взятки — одну на 3,2 миллиона рублей, другую на 3,07 миллиона, добавляет РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В ходе слушаний в суде также выяснилось, что следствие арестовало изъятые у сына Лопырева Александра более 63 млн рублей, миллион евро и 350 тыс. долларов.

Лопырева задержали в ноябре 2016 года. По ходатайству следствия 94-й гарнизонный военный суд Москвы санкционировал его арест. Следствие располагает данными, согласно которым Лопырев получал взятки от бизнесменов за покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

Наталия Вершинина
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