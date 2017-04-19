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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:48  19 апреля 2017 0

Выживший на сухогрузе «Герои Арсенала» раскрыл подробности крушения судна

Улицы и окрестности Калининграда весной, пристань, корабли, калининград, морской порт, суда, сухогруз, судно
Пока причина аварии судна неизвестна (архивный снимок)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выживший член экипажа сухогруза «Герои Арсенала» 35-летний Константин Черненко дал показания представителям Следственного комитета. Как выяснилось, когда произошло крушение, он спал после рабочей смены.

После сигнала «Человек за бортом» мужчина покинул каюту и, несмотря на указание командира судна надеть только гидрокостюм и жилет, оделся полностью, что и помогло ему остаться в живых. Самого крушения моторист не помнит, так как потерял сознание и очнулся только в воде, пишет «Федеральное агентство новостей».

В результате крушения судно погибли три человека. Одно из тел доставят в Геленджик вертолетом, где проведут экспертизу. Куда еще отправят два тела, пока неизвестно.

Сухогруз с зерном следовал из Ростовской области в Турцию. На борту находились 12 моряков, из которых два россиянина, девять украинцев и один гражданин Грузии.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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