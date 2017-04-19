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19 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
21:16  19 апреля 2017 0

«Человек с убедительной внешностью». Музей истории Екатеринбурга ищет сотрудника, который будет гонять голубей

Разное, клипарт. Екатеринбург, холод, городские птицы, прохладно, непогода, осень, голубь
Не все голуби поддаются воспитаниюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Музее истории Екатеринбурга, расположенном на Карла Ликбнехта, 26, появилась интересная вакансия. В самом музее ее называют — «супергеройской», название должности звучит как «Человек Анти-голубь». Специалист должен будет обеспечить учреждению защиту от голубей, которые постоянно совершают авианалеты на музей.

«Пернатые друзья уже „покрасили“ фасад музея в белый цвет и стремятся „обелить“ всех прохожих, в том числе и посетителей нашей кофейни, — говорят в музее, рассказывая о вакансии. — Поэтому, если тебя не пугают злобные взгляды птиц, ты готов осуществлять противовоздушную оборону и информировать прохожих о том, что не стоит подкармливать пернатых летчиков, то ты достоин стать супергероем, Человеком Анти-голубем».

Как пояснила «URA.RU» заведующая отделом связей с общественностью Музея истории Екатеринбурга Наталья Керова, человека, который спасет музей от пернатых, ищут ориентировочно на два месяца. «Это человек с убедительной внешностью, который не позволит другим людям подкармливать голубей и будет прогонять птиц заодно, — уточнила Наталья обязанности специалиста. — Он также будет раздавать информационные материалы, связанные с музеем». График работы супергероя — пять через два, полный рабочий день. Ориентировочная заработная плата — 20 тыс. рублей.

В среду, 19 апреля, сотрудники музея провели карательную операцию. «С нашей стороны потерь не оказалось, со стороны неприятеля тоже, но мы заставили его отступить! Одной небольшой победой больше!» — говорится в сообщении в официальной группе музея во «ВКонтакте», где появился и видеоотчет о мероприятии.

Между тем голуби атакуют музей не первый год: «URA.RU» удалось найти архивное фото, где пернатые проводят время на буквах на стене здания. Снимок сделан еще в 2012 году.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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