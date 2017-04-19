21:35 19 апреля 2017 0

Ректор вуза Валерий Фальков пообещал, что постепенно такими станут все аудитории Фото: пресс-служба ТюмГУ

Тюменский госуниверситет с большой помпой открыл новую аудиторию, равных которой нет в вузах Урала и Зауралья. Буквально напичканный современной техникой зал появился в Институте истории и политических наук ТюмГУ. На открытие позвали высокопоставленного областного чиновника и популярную местную фолк-группу «Gilead».

Как рассказали гостям вуза, аудитория площадью в 200 квадратных метров рассчитана на 100 человек. В помещении, в отличие от обычных лекционных залов, установлена система вентиляции и настроен климат-контроль, поэтому в зале автоматически поддерживается нужная температура и всегда есть свежий воздух. А главная «фишка» в том, что и мебель, и современное оборудование позволяют превратить обычную аудиторию как в лекционный зал, так и в помещение для командной работы над проектами: столы можно сдвинуть в шестиугольники, стулья сгруппировать по цвету, каждый из четырех экранов под потолком развернуть под нужным углом.

При этом списать в новом зале никому не удастся, шпаргалки больше не помогут. «Камеры здесь повсюду, — рассказал один из сотрудников вуза. — Изображение передается на все четыре экрана, так что увидеть, кто чем занимается на экзамене, сможет не только преподаватель, но и сами студенты».

1/3 Фото: пресс-служба ТюмГУ

Спонсировал переоборудование университетского зала областной бюджет. В ТюмГУ решили присвоить аудитории имя одного из основоположников высшего исторического образования в Тюменском регионе Владимира Данилова. Как выяснилось, с ученым долгое время работал тюменский замгубернатора Евгений Заболотный. «Очень большой отрезок моей жизни я провел рядом, бок о бок, с Даниловым. Порой я ловлю себя на мысли, что я говорю, как Данилов, веду себя, как Данилов», — заявил чиновник на торжественной церемонии.

В ТюмГУ в мае планируют открыть еще две подобные аудитории — обе также будут именными. По словам ректора вуза Валерия Фалькова, постепенно переоборудовать предполагается все помещения ТюмГУ.