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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
21:00  19 апреля 2017 0

Елена Малышева прокомментировала свое «обнаженное селфи»

Пользователи твиттера весь день рассуждали о подлинности снимкаФото: Twitter "Типичная Малышева"

Популярная телеведущая Елена Малышева опровергла подлинность фотоснимка, который широко разошелся в Интернете, заявив, что это просто фейк — фальшивка, созданная при помощи фоторедактора.

«Этот снимок не имеет ко мне никакого отношения», — заявила изданию Lenta.ru ведущая авторской программы о здоровье. Ранее «URA.RU» писало, что в «Твиттере» появился снимок в стиле селфи, на котором полуголая дама, похожая на Малышеву, позирует в стрингах, желая всем доброго утра. Пользователи оставили комментарии самого разного содержания, однако большинство из них сомневались, что снимок подлинный. Они отмечали, что на это указывает «исчезнувшая» цепочка, которая есть в отражении зеркала.

Позже аккаунт, где был размещен снимок, заблокировали, пишет издание «Дни.ру». Малышева добавила, что равнодушно относится к такому «творчеству» в Интернете, тем более что по запросу «Малышева голая» можно найти множество подобных сомнительных кадров, сделанных с помощью фотошопа.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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