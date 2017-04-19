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19 апреля 2017
18 апреля 2017
17 апреля 2017
21:28  19 апреля 2017 0

В ХМАО закончился кастинг на место Царевой. «URA.RU» раскрывает имена

Пресс-конференция
Власти ХМАО-Югры ищут замену Вере Царевой (слева)Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В правительстве ХМАО-Югры сформировали пул кандидатов на пост замдиректора департамента общественных и внешних связей, который сейчас официально занимает Вера Царева. В списках претендентов — более десятка человек, однако «URA.RU» от источника, близкого к правительству региона, доподлинно известно только о пяти фамилиях.

В качестве потенциального будущего замдиректора депсвязей источник называет редактора газеты из Нижневартовска Андрея Бондарева. Помимо него на место госпожи Царевой рассматриваются начальник отдела по агитационно-пропагандистской работе регионального отделения «Единой России» Ольга Межлумян, начальник управления по информационной политике Нижневартовска Светлана Селиванова, PR-специалист мэрии Мегиона Оксана Шестакова, а также советник первого замгубернатора Алексея Шипилова Галина Липатова.

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Официально власти автономного округа подбор кандидатов не комментируют.

Ольга Межлумян в разговоре с «URA.RU» сообщила, что пока ей не поступало предложение занять пост замдиректора депсвязей. «Разговоров таких не было, да и не факт, что я соглашусь. У меня уже был опыт такой работы», — говорит она. Оксана Шестакова сообщила, что впервые слышит о том, что ее кандидатуру рассматривают: «Активно занимаюсь своим бизнесом. Пока ничего не предлагали».

Андрей Бондарев и Галина Липатова не подтвердили, но и не опровергли информацию, отказавшись давать какие-либо комментарии. Светлана Селиванова не ответила на звонок корреспондента агентства.

По версии источников в журналистском сообществе, кадровая замена согласована с губернатором Натальей Комаровой. Против госпожи Царевой сыграли многочисленные скандалы в подконтрольных Белому дому СМИ, столкновения с лидерами общественного мнения, массовые увольнения целых редакций, перебои с зарплатами в некоторых изданиях. Однако выдвигаются аргументы и в защиту пиарщицы. В частности, чиновница может играть в системе управления информационной политикой роль «злого полицейского», которому отведена реализация особых и не всегда удобных для политических фигур поручений и задач.

Эльдар Булатов
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