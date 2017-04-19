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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
21:21  19 апреля 2017 0

ФСБ задержала брата организатора теракта в питерском метро

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб, пистолет, оружие
Силовики активно работают по громкому делуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Силовики задержали родного брата предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова Акрама. Задержание проводилось в Новой Москве.

Акрам Азимов 1988 года рождения взят силовиками в поселке Московском ТиНАО города Москвы, пишет «Газета.ру».

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Одинцовском районе Подмосковья самого предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова. Тот заявил в Басманном суде, что напрямую не причастен к преступлению, цитата: «Мое участие есть, но не прямое. Я не осознавал свои действия, мне давали команду, я исполнял», писала «Национальная служба новостей».

Теракт в подземке Петербурга произошел днем 3 апреля. 15 человек погибли, еще 50 пострадали.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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