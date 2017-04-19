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19 апреля 2017
18 апреля 2017
21:54  19 апреля 2017 2

«Я повернулась от грохота». В Кургане автобус насмерть сбил ребенка. ФОТО

Камеры видеонаблюдения по городу. Нижневартовск., светофор, пешеходный переход
По словам очевидцев, мальчик переходил на зеленый (архивное фото)Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Кургане на перекрестке улиц Пролетарская и Дзержинского вечером в среду, 19 апреля, пассажирский автобус «ПАЗ» насмерть сбил маленького ребенка. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы происшествия.

На видео, опубликованном в группе «Интересный Курган» в социальной сети «ВКонтакте», можно заметить, что тело малыша лежит между колесами транспортного средства, на обочине проезжей части собралось несколько десятков человек. Рядом дежурит полиция и реанимация. Однако сам ребенок, по всей видимости, уже не дышит.

Корреспон6денту «URA.RU» не удалось получить оперативный комментарий по поводу гибели ребенка ни в городской, ни в областной ГИБДД — на звонки никто не ответил.

В Сети сообщение активно комментируют жители столицы Зауралья. Пользователи пишут, что ребенку было около семи лет. Очевидица происшествия по имени Валерия рассказала, что мальчик переходил дорогу, когда загорелся зеленый. «Я пошла и следом он шел, я повернулась от грохота, а там уже ребенка сбили, — говорит девушка. — Не зная подробностей, не надо писать что он виноват и его родители». Валерия уточнила, что мальчик шел по улице один.

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Скрин видео «ВКонтакте»

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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