{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
22:09  19 апреля 2017 0

Опубликовано видео задержания брата организатора теракта в Петербурге

Азимова-старшего также задержала ФСБСкрин видео телеканала 360

Видео задержания в поселке Московском старшего брата предполагаемого организатора теракта в Петербургском метро Аброра Азимова Акрама появилось в Сети. На кадрах видно, что мужчина сидел на остановке, когда подъехала машина ФСБ.

На видео, опубликованном телеканалом 360, также запечатлено, что при задержании у Акрама Азимова обнаружили гранату. Брата предполагаемого организатора теракта в Санкт-Петербурге уже доставили в Следственный комитет. Задержанный, по данным ФСБ, помогал в переправке денег, которые использовали при подготовке взрыва в питерской подземке. Также Акрам Азимов помогал в организации «канала связи с эмиссарами международных террористических организаций».

Теракт произошел в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. На перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв, погибли 15 человек.

Предполагаемого организатора теракта, уроженца Киргизии с российским гражданством Аброра Азимова, спецслужбы задержали в Подмосковье 17 апреля спецслужбы задержали в Подмосковье. Сейчас правоохранители проверяют законность получения им российского паспорта. Если будет доказано, что оно получено с нарушениями, Азимова лишат российского гражданства, передавала «Национальная служба новостей».

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров