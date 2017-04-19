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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
22:17  19 апреля 2017 0

В МИД РФ считают провокацией мероприятия под эгидой НАТО в Арктике

Украина. Славянск, против нато
Действия НАТО вызывают серьезные опасненияФото: Валентина Свистунова © URA.RU

В российском МИДе считают провокацией сообщения о планах НАТО провести на Шпицбергене мероприятие под эгидой Альянса.

В МИДе рассматривают подобные действия как попытку подтянуть Шпицберген под опеку НАТО. Проведение там мероприятий под эгидой североатлантического альянса противоречит духу Договора 1920 года, по которому все государства-участники должны быть заинтересованы в том, чтобы остров продолжал оставаться архипелагом мира и добрососедства, пишет «Федеральное агентство новостей».

Данное мероприятие, подчеркивают в министерстве иностранных дел, будет проходить в контексте нынешнего курса НАТО на «сдерживание» России.

Ранее генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что вопрос отношений НАТО и России станет ключевым на саммите альянса в мае этого года в Брюсселе.

Лев Истомин
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