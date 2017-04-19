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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
22:37  19 апреля 2017 0

Продажи «АвтоВАЗа» в Европе подскочили на 73%

Презентация Лада-Веста. Челябинск., лада, калина, кросс
В марте российские машины продавались в Европе очень хорошоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В марте 2017 года продажи «АвтоВАЗа» в Европе выросли сразу на 73%. Компании удалось реализовать 504 автомобиля. Всего за первый квартал текущего года «АвтоВАЗ» продал на европейском рынке 1,14 тыс. транспортных средств.

В целом продажи легковых автомобилей в Европе выросли до 1,93 млн машин, передает агентство Nation News со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей. Это рекордный показатель продаж за первый месяц весны, показатели считаются лучшими со времен 2010 года.

Отмечается, что причиной такого роста оказалась Пасха, которая в этом году пришлась на апрель, тогда как в 2016 году ее отмечали в марте. По итогам последних трех месяцев продажи авто в Европе составили более 4,20 млн экземпляров. Это на 8,2% больше, чем было в прошлом году.

Татьяна Трушина
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