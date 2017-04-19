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19 апреля 2017
Главные новости Москвы
22:51  19 апреля 2017 0

Журналисту, которого спикер Заксобрания обещал отправить в армию, вручили повестку у здания парламента

Солдаты, армия. Челябинск., солдат, армия
Молодой человек может переместиться из редакции в казармуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Санкт-Петербурге журналист одного из изданий Сергей Кагермазов получил повестку в военкомат на выходе из Заксобрания. Буквально за два месяца до этого спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров посоветовал представителю СМИ послужить в армии.

Корреспондент заявил, что слежку за собой он заметил еще в здании Мариинского дворца. Представителя военкомата за ним отправил именно Макаров, утверждает журналист. За день до этого домой к представителю СМИ пытались попасть участковый уполномоченный с представителями военкомата, однако Каргемазов сообщил им, что уже подал заявление на прохождение альтернативной службы, пишет tjournal.ru.

Совет послужить в армии чиновник дал журналисту в феврале в ответ на вопрос о высокой заработной плате, подчеркнув, что служба пойдет молодому человеку на пользу.

Лев Истомин
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