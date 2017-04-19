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19 апреля 2017
23:13  19 апреля 2017 0

В Пермь — слушать оперу, в Екатеринбург — смотреть балет. Уральские театры получили четыре «Золотые маски»

Генеральный прогон балета
Балет "Ромео и Джульетта" Екатеринбургского оперного получил премию как лучший спектакльФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве проходит торжественная церемония вручения премии «Золотая Маска». В числе лауреатов оказались сразу два театра Большого Урала: Екатеринбургский оперный театр и Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского в Перми. В общей сложности они получили четыре «Золотые Маски».

Балет «Ромео и Джульетта» Театра оперы и балета Екатеринбурга признан лучшим спектаклем, а исполняющий в нем роль Меркуцио артист Игорь Булыцын получил премию за лучшую мужскую роль. В интервью порталу «Моменты» Булыцын признавался, что в этом году особенно остро почувствовал, как трудно исполнять одни и те же партии, давать на сцене один и тот же посыл.

Игорь Булыцын: Чтобы выбиться из массы, нужно постоянно работать над собой

«Спектакли идут часто, в последнее время все чаще случаются ответственные поездки. Сложно каждый раз выходить, как в первый: выглядеть свежим, уберечь себя от наигранности, заштампованности жестов», — говорил артист. Он отмечал, что в последние годы московские критики говорят о том, что самые интересные события в мире балета происходят в Перми и Екатеринбурге.

«А по части наград, в частности, „Золотой маски“, мы уже конкурируем с Большим театром и Мариинским, — рассуждал Булыцын. — Только этого достаточно, чтобы прийти в наш театр, как минимум, ради эксперимента».

Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского в Перми, о котором в последнее время действительно нередко говорят столичные критики, также получил в этом году две «Золотые маски». Обе отметили оперу «Травиата». Одна из наград — за работу дирижера Теодора Курентзиса, другая — за лучшую женскую роль, ее удостоилась Надежда Павлова, играющая Виолетту Валери.

Пермская «Травиата» была номинирована на «Золотую маску» в семи категориях и открывала конкурсную программу премии. Ради оперы жюри впервые (!) выбралось из Москвы, поскольку перенести «Травиату» с родной сцены на другую оказалось практически невозможно. В Пермь тогда прибыли и такие известные россияне, как телеведущая Ксения Собчак и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Очевидцы говорят, что больше половины мест на спектакле, открывавшем программу «Золотой маски» в начале февраля, заняли екатеринбуржцы, москвичи и иностранцы.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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