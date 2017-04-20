09:14 20 апреля 2017 0

На родительских собраниях раздают специальные памятки Фото: "ВКонтакте"

В екатеринбургских школах проходят родительские собрания, на которых рассказывают об опасности суицидальных групп в соцсетях. Об этом «URA.RU» сообщили сами родители школьников. Во время собраний им выдают раздаточный материал о том, как распознать, не попал ли ребенок под влияние «китовых» групп.

«Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать, — говорится в инструкции для родителей под названием „Группы смерти. На что следует обратить внимание“. — Проследите, спит ли он в ранние утренние часы». Родителям рекомендуется обратить внимание на то, в каких группах во «ВКонтакте» состоит ребенок (нет ли среди них групп со словами «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4.20», f57, f58, «Няпока», «Море китов», «50 дней до моего»), на наличие хэштегов #домкитов, #млечный путь, #хочу в игру и других.

Следует встревожиться, если подросток «рисует китов, бабочек, единорогов», особенно — если переписывается в мессенджерах с незнакомыми людьми, которые дают ему странные распоряжения. «И совсем уже страшно, если на стене [во „ВКонтакте“ ребенка] появляются цифры, начиная от 50 и меньше», — говорится в инструкции.

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Как пояснила «URA.RU» руководитель Управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, материалы для родителей разрабатывались муниципальным «Центром психологи-педагогической поддержки «Диалог».

«Эта тема нас очень волнует, потому что на психологические консультации стали приходить семьи с детьми (от 12 до 16 лет), родители которых в ужасе: у детей появились на руках порезы, дети сидят в интернете, кто-то поймал своего ребенка уже глубоко за полночь, есть случаи, когда дети сами рассказывали, что сидят на таких сайтах», — рассказала агентству директора центра Галина Васильева.

По ее словам, «группы смерти» находят не только детей из неблагополучных семей — влиянию подвержены подростки из любых слоев. «Родители из обеспеченных семей часто подвержены самообману: они видят, что ребенок сидит дома: он не на улице, на за гаражами, не в плохой компании — он на виду, сытый, здоровый, уроки выучил, сидит в интернете. А что он там делает, на какой странице, с кем ведет разговор, родители не знают, потому что дети их туда, как правило, не пускают», — отмечает руководитель центра.

По ее мнению, корень проблемы кроется отнюдь не в материальном благополучии семьи, а в детско-родительских отношениях. «Бывают и другие причины: ребенок — изгой в классе или он стал объектом травли в интернете: и кто травит, непонятно, и обратиться не к кому. Но, как правило, в сложные, неприятные ситуации попадают дети, у которых нет доверительных отношений с родителями, — говорит Галина Ивановна. — И, наоборот, в семье, где есть душевная близость, там такого произойти не может».

Как рассказал директор «Диалога», когда поступают сигналы, связанные с «группами смерти», психологи центра работают по ним в режиме скорой помощи, принимая родителей с детьми вне графика обычного приема (он расписан на месяц вперед). По результатам работы с такими семьями и был разработан раздаточный материал для родителей и буклет для педагогов.

Однако сами специалисты центра выезжают далеко не во все школы. «Мы решили, что разжигать эту тему искусственно не надо, потому что страх опасен, и его распространение — не в наших интересах, — говорит директор центра. — Мы выходим только в те школы, где был какой-то „звоночек“, какой-то случай. Мы ни в коем случае не говорим, по поводу какого ребенка пришли, все наши встречи с родителями носят общий характер — это пропаганда здорового образа жизни».

По словам Васильевой, преподаватели в школах охотно отзываются на предложения о проведении таких собраний, поскольку они сами озабочены (зачастую первые тревожные сигналы идут именно от педагогов). Реакция родителей разная. «Кто-то говорит: „С моим ребенком этого не может быть!“, кто-то паникует, но большая часть задумывается», — отмечает руководитель «Диалога». Но при этом брать раздаточный материал никто не отказывается.

Помимо инструкции для родителей о «группах смерти» в школах им выдают также инструкцию с советами, что делать, если ребенок пропал, а также «Памятки безопасности для детей» и список полезных номеров на случай ЧП, в котором собраны телефоны дежурных частей полиции, бюро регистрации несчастных случаев, координаты поисковых отрядов, центров помощи семье и ребенку и подростковых телефонов доверия.