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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
23:20  19 апреля 2017 0

Американский телеканал может уволить ведущего, назвавшего Путина «убийцей»

Клипарт 4, телекамеры, кино, сми, съемка
Телевизионная карьера ведущего может оборватьсяФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Американский телеканал Fox News намерен уволить популярного телеведущего Билла О’Рейли, в адрес которого посыпались обвинения в домогательствах к женщинам. Отступные нескольким пострадавшим в размере 13 млн долларов пришлось выплатить конгломерату 21 st Century Fox, в составе которого находится телеканал.

Дальнейшую судьбу профессиональной карьеры журналиста решат на этой неделе. По слухам, с ведущим могут расторгнуть трудовой договор, так как сексуальный скандал спровоцировал сильный отток рекламодателей, которые решили больше не спонсировать передачу, пишет ТАСС.

Мужчина свою вину полностью отрицает. Билл О’Рейли известен своими провокационными заявлениями. В частности, не так давно он назвал российского президента Владимира Путина «убийцей», после чего пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что такие слова недопустимы и являются прямым оскорблением государственного лица. Песков подчеркнул, что Кремль ждет извинений от телеведущего, писала «Национальная служба новостей», однако тот заявил, что извинится разве что лет через шесть.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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