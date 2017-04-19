23:32 19 апреля 2017 0

Врио губернатора Куйвашев (лицо на свету) первым приветствовал всех участников Дельфийских игр Фото: Анна Майорова © URA.RU

Евгений Куйвашев, впервые после назначения его врио губернатора Свердловской области, появился на широкой публике. В среду, 19 апреля, он принял участие в открытии культурного проекта «Дельфийские игры» в екатеринбургском ДИВС «Уралочка». Свердловская область принимает крупнейшие соревнования в различных областях искусства впервые. На площадку в уральскую столицу съехались сотни юношей и девушек из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Молдавии и России.

Открывал церемонию «Дельфийских игр» олимпийский чемпион Антон Шипулин Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Свердловскую область на „Дельфийских играх“ будут представлять более 340 юных артистов. Мы считаем поддержку молодежи приоритетом государственной политики, весомым вкладом в будущее страны и непременным условием дальнейшего развития и процветания России и ее регионов. Еще древние мудрецы говорили, что „творчество — это момент создания будущего в настоящем“. Мы приветствуем наших гостей из стран СНГ. Пусть стремление к искусству объединяет нас. Как принимающая сторона мы болеем за каждого конкурсанта и желаем успехов каждому из вас. В добрый путь!» — сказал губернатор со сцены ДИВСа после вступительного шоу барабанщиков и объявления команд-участников.

Половина зала была отдана под интерактивную сцену, а вторую половину до отказа забили зрители и команды поддержки. Представителей истеблишмента в зале в этот вечер оказалось крайне мало. Здесь не было никого из членов правительства — команды, которую еще утром на заседании правительства Евгений Куйвашев благодарил за качественную работу. Министры признались, что приглашения на мероприятие им даже не раздавали. Свердловский кабмин был представлен только соорганизаторами — вице-губернатором Павлом Крековым, который в этот вечер так и не спустился из вип-ложи, а также министром культуры Светланой Учайкиной.

Для Светланы Учайкиной «Дельфийские игры» — одно из первых серьезных испытаний на посту министра культуры Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Отличное у вас шоу, Светлана Николаевна! Как раз на 40 млн рублей, которые вы на него потратили, — приветствовал я министра культуры.

— Да нам еще и не хватило даже. Это же огромные затраты не столько на площадку, сколько на логистику: всех привезти, всех разместить, 50 автобусов у нас с детьми, — пояснила Светлана Николаевна. В этот момент ее прервал звонок на сотовый от министра общественной безопасности Александра Кудрявцева — тот в шутку пожаловался, что ему дали билеты на неудобные места, на что министр отреагировала звонким смехом и убежала дальше заниматься организацией церемонии.

Первым випом, пришедшим в зал в качестве зрителя, оказался новоизбранный депутат гордумы Григорий Вихарев. «Приглашали весь депутатский корпус, но пришел, видимо, только я один. Может еще [спикер гордумы Евгений] Ройзман придет. А что, сядут вместе с Куйвашевым и будем смотреть на будущего губернатора», — с улыбкой рассказал депутат, оказавшийся приятным и легким в общении, а также постепенно привыкающим к новой роли публичного политика.

Свердловское Заксобрание на церемонии открытия представляли Вячеслав Погудин и Анатолий Марчевский. Мэрия Екатеринбурга оказалась представлена чуть шире: заместителем главы администрации по соцполитике Михаилом Матвеевым и главой горизбиркома Ильей Захаровым. Несмотря на то, что международные мероприятия — стезя мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, на сцену в этот вечер вместе с врио губернатора поднялся глава администрации города Александр Якоб, который также поприветствовал участников игр.

1/18 Фото: Анна Майорова © URA.RU

После приветствия от представителя Совета федерации политики удалились в вип-ложу, где некоторое время наблюдали за ходом игр. А творческую часть вечера открыл казахский оперный певец Азамат Желтыргузов с арией из оперы «Кармен» Жоржа Бизе.