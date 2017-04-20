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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
23:39  19 апреля 2017 1

Ученые выяснили, какие черты лица передаются от родителей к детям

Близнецы в коляске Челябинск, мама, двойняшки, близнецы, двойная коляска
В эксперименте приняли участие сотни близнецовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Британские исследователи выяснили, какие именно черты лица дети могут наследовать от своих родителей с наибольшей вероятностью

После того, как ученые Королевского колледжа Лондона провели масштабное исследование, в котором приняли участие 952 женщины-близняшки (идентичные и неидентичные), оказалось, что родители определяют у детей форму кончика носа, подбородка, а также черты скул и углы глаза.

Для этого открытия ученые создали трехмерные модели лиц участников эксперимента, а после провели комплексный анализ их черт. В итоге оказалось, что часть элементов зависит исключительно от генетики, пишет агентство Nation News.

Также выяснилось, что идентичные близнецы могут очень сильно отличаться друг от друга, при этом эти «непохожие» элементы лица часто не бросаются в глаза.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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