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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
23:49  19 апреля 2017 1

Российские бомбардировщики снова облетели Аляску

Российские самолеты не дают покоя США (архивный снимок)Фото: Wikimedia Commons

Два российских бомбардировщика Ту-95 снова совершили полет у побережья Аляски. На этот раз американские ВВС не стали поднимать на перехват истребители.

«Российские бомбардировщики возвращаются на Аляску вторую ночь подряд, — написал в своем микроблоге Twitter продюсер телеканала Fox News Лукас Томлинсон. — Два Ту-95 прошли в 36 морских милях (67 километрах) от материковой части Аляски». Томлинсон, отмечает РИА «Новости», специализируется на освещении работы Пентагона и Госдепартамента. Данные Томлинсона подтвердил телеканал CNN, не указывая источник информации. По данным журналистов, инцидент произошел ночью во вторник. На этот раз ВВС США ограничились вылетом самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

Ранее американское командование заявило о том, что вечером в понедельник поднимало два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3 для перехвата российских Ту-95 в 160 километрах от американского побережья, напоминает «Национальная служба новостей». Истребители РФ летали в международном воздушном пространстве, попав в опознавательную зону ПВО США в 200 милях от берега.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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