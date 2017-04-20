23:55 19 апреля 2017 0

Трудоустроенных граждан могут отправить в фитнес-клубы за счет работодателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что правильным вариантом оздоровления сотрудников различных учреждений и предприятий может стать оплата работодателем абонементов в фитнес-клуб.

«Нужно стимулировать работников к тому, чтобы они ходили на нормальный фитнес, в какой-нибудь хороший спортивный центр», — подчеркнула Голодец.

Ранее вице-премьер заявила, что в прошлом году в России сменили работу 28 млн человек, однако безработных в стране меньше не стало, пишет «Газета.ру».