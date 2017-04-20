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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
23:55  19 апреля 2017 0

Голодец предложила работодателям оплачивать подчиненным абонемент в фитнес-клуб

Открытие Дацюк-арены. Екатеринбург, тренировка, физподготовка, спорт, фитнес, спортзал
Трудоустроенных граждан могут отправить в фитнес-клубы за счет работодателейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что правильным вариантом оздоровления сотрудников различных учреждений и предприятий может стать оплата работодателем абонементов в фитнес-клуб.

«Нужно стимулировать работников к тому, чтобы они ходили на нормальный фитнес, в какой-нибудь хороший спортивный центр», — подчеркнула Голодец.

Ранее вице-премьер заявила, что в прошлом году в России сменили работу 28 млн человек, однако безработных в стране меньше не стало, пишет «Газета.ру».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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