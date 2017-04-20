{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 апреля 2017
19 апреля 2017
08:03  20 апреля 2017 0

Человек-легенда. Председатель совета директоров «Запсибкомбанка» отмечает юбилей

Игорь Шаповалов отмечает 85-летиеФото: пресс-служба Запсибкомбанка

В четверг, 20 апреля, председателю Совета директоров ПАО «Запсибкомбанк» Игорю Александровичу Шаповалову исполнилось 85 лет.

ПАО «Запсибкомбанк» поздравляет Игоря Александровича, почетного гражданина Тюменской области и Ямала, председателя областного совета ветеранов, лауреата Ленинской премии, Почетного строителя России с юбилеем.

Игорь Александрович — человек-легенда. Ему посчастливилось стать активным участником освоения Севера. Его изобретения использовались в строительстве нефтегазовых промыслов и магистралей и способствовали развитию добывающей отрасли. Немало добрых и полезных дел он совершает и как общественный деятель, возглавляя областной совет ветеранов, он по-прежнему живет проблемами и заботами людей. Гордимся, что такой замечательный человек уже более 17 лет является председателем Совета директоров Запсибкомбанка!

Поздравил именинника президент ПАО «Запсибкомбанк» Дмитрий Горицкий: «Желаем юбиляру крепкого здоровья, сил и энергии для реализации идей, поддержки со стороны друзей, родных и близких людей! Мира, добра и радости на долгие годы!».

На правах рекламы

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров