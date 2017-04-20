08:03 20 апреля 2017 0

Игорь Шаповалов отмечает 85-летие Фото: пресс-служба Запсибкомбанка

В четверг, 20 апреля, председателю Совета директоров ПАО «Запсибкомбанк» Игорю Александровичу Шаповалову исполнилось 85 лет.

ПАО «Запсибкомбанк» поздравляет Игоря Александровича, почетного гражданина Тюменской области и Ямала, председателя областного совета ветеранов, лауреата Ленинской премии, Почетного строителя России с юбилеем.

Игорь Александрович — человек-легенда. Ему посчастливилось стать активным участником освоения Севера. Его изобретения использовались в строительстве нефтегазовых промыслов и магистралей и способствовали развитию добывающей отрасли. Немало добрых и полезных дел он совершает и как общественный деятель, возглавляя областной совет ветеранов, он по-прежнему живет проблемами и заботами людей. Гордимся, что такой замечательный человек уже более 17 лет является председателем Совета директоров Запсибкомбанка!

Поздравил именинника президент ПАО «Запсибкомбанк» Дмитрий Горицкий: «Желаем юбиляру крепкого здоровья, сил и энергии для реализации идей, поддержки со стороны друзей, родных и близких людей! Мира, добра и радости на долгие годы!».

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