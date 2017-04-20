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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
00:59  20 апреля 2017 0

ФСБ задержало группу террористов-вербовщиков

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, опасность, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
По данным силовых ведомств, подозреваемые вербовали россиян на участия в терактахФото: depositphotos.com © URA.RU

Правоохранительные органы Краснодара заявили о задержании группы, которая занималась вербовкой людей для участия в деятельности террористических группировок. Во время обыска сотрудникам ФСБ также удалось обнаружить компоненты для изготовления взрывных устройств и экстремистcкую литературу.

«В ходе специальной операции выявлена и пресечена противоправная деятельность группы лиц, активно занимавшихся вовлечением других граждан в религиозно-экстремистскую деятельность. В своем окружении они пропагандировали радикальную исламскую идеологию, высказывали желание принять участие в «джихаде», — цитирует заявление ФСБ «Газета.ру».

Известно, что смартфоны подозреваемых содержали ссылки на сайты по изготовлению взрывчатых веществ. Помимо этого, все участники группировки состояли в различных экстремистских пабликах в социальной сети «вконтакте».

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сергей Макеев
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