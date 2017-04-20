01:29 20 апреля 2017 0

Ростуризм сообщает об угрозе возможных терактов в Таиланде Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Ростуризм призвал российских туроператоров информировать клиентов, отправляющихся на отдых в Таиланд, о необходимости соблюдения мер безопасности в связи с угрозой новых терактов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам, отдыхающим в Таиланде, соблюдать меры предосторожности, следовать рекомендациям властей, избегать мест массового скопления людей, без необходимости не покидать туристские зоны», — цитирует заявление Ростуризма RT.



В среду на юге Таиланда произошла серия из 13 взрывов. МИД России сообщил, что не располагает информацией о наличии россиян среди пострадавших в результате терактов, напоминает «Федеральное агентство новостей».