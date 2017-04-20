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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
01:59  20 апреля 2017 0

Fox News уволил оскорбившего Путина телеведущего

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир
Компании Fox News пришлось выплатить 13 миллионов долларов за бывшего сотрудникаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания 21 Century Fox, которой принадлежит канал Fox News, сообщила об увольнении известного телеведущего Билла О’Рейли, назвавшего Владимира Путина «убийцей». Об этом говорится в официальном заявлении телеканала.

«После тщательного и внимательного рассмотрения заявлений мы пришли к соглашению, что О’Райли более не вернётся на Fox News », — приводит сообщение компании RT со ссылкой на американские источники.

Ранее сообщалось, что телеканал Fox News выплатил порядка 13 миллионов долларов по искам, которые были поданы в адрес журналиста за сексуальные домогательства в отношении женщин.

Представители Fox News заявили, что несмотря на расторжение контракта, они высоко ценят работу О’Райли и считают его одним из выдающихся телевизионных журналистов.

Сергей Макеев
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