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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
02:36  20 апреля 2017 0

Россия назвала химическую атаку в Сирии инсценировкой

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, терроризм, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
МИД РФ требует проведения международного расследования инцидента в ИдлибеФото: depositphotos.com © URA.RU

Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства того, что инцидент с химической атакой в сирийском городе Хан-Шейхун мог носить постановочный характер. Об этом сообщил постпред РФ при организации Александр Шульгин.

В ходе заседании исполкома ОЗХО в Гааге директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов продемонстрировал фотографии с места инцидента, которые указывают на ряд нестыковок версии о применении химоружия правительственными войсками Сирии, сообщает информационное агентство ТАСС.

«Фотографии были важны хотя бы потому, что они наводили на постановочный характер тех видеороликов, которые мы видели в YouTube, отснятых по горячим следам. Утверждается, например, что был использован зарин — сильнейшее отравляющее вещество. Медикам известно, что при применении зарина сужаются зрачки. Между тем на фотографиях видно, что у детей зрачки расширены. Это первая нестыковка», — заявил Шульгин.

Помимо этого, постпред России также указал на след от воронки, оставшейся в результате взрыва. По его мнению, характер повреждения исключает вероятность попадания авиационной бомбы. Он считает, что взрыв мог быть осуществлен с помощью небольшого боеприпаса, размещенного на земле.

Шульгин также отметил, что Россия и Иран уже заявили о необходимости проведения всестороннего международного расследования инцидента и надеются на поддержку инициативы со стороны иностранных коллег.

Сергей Макеев
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