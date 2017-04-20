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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
03:29  20 апреля 2017 0

Госдеп США назвал главного спонсора мирового терроризма

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом считает, что политика Ирана дестабилизирует весь регионФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон раскритиковал политику Ирана, обвинив власти республики в поддержке мирового терроризма и разжигании международных конфликтов. Об этом глава американского Госдепа сообщил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

«Иран является ведущим государством-спонсором терроризма в мире, подрывая интересы США в таких странах, как Сирия, Йемен, Ирак и Ливан, продолжая поддерживать атаки против Израиля. Власти Ирана несут ответственность за обострение многочисленных конфликтов», — цитирует заявление Тиллерсона агентство Nation News.

Глава Госдепа считает, что при нынешнем политическом курсе Иран может пойти «по тому же пути, что и КНДР». Помимо этого, Тиллерсон обвинил Тегеран в поддержке режима Башара Асада и нарушении свободы судоходства в Персидском заливе.

При этом госсекретарь уточнил, США не собираются предъявлять претензии за нынешние действия Ирана новым властям республики, которые придут после выборов.

Сергей Макеев
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