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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
04:10  20 апреля 2017 0

«Роснефть» и руководство Чечни договорились о продолжении сотрудничества

Роснефть. Нижневартовск., роснефть, флаг
Роснефть профинансирует объекты инфраструктуры в ЧечнеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Руководство Чечни и компания «Роснефть» договорились о дальнейшем сотрудничестве и уладили все недопонимания. Об этом Рамзан Кадыров сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Чечни рассказал, что ранее он провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, в ходе которой обсудили реализацию соглашения, предусматривающего финансовую помощь республике со стороны компании на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Также стороны договорились о создании рабочей группы, которая позволит повысить эффективность реализации совместных проектов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«С Игорем Ивановичем мы договорились. Были определенные недопонимания. Я так понял, что до руководства „Роснефти“ не доходило то, что мы хотим. Сегодня мы нашли общий язык. И дальше будем двигаться и развивать отношения», — цитирует слова Кадырова «Газета.ру».

Ранее газета Financial Times заявила о конфликте между главой «Роснефти» и Кадыровым из-за деятельности компании на территории республики.

Сергей Макеев
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