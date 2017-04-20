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20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
04:55  20 апреля 2017 0

Ирина Шейк впервые продемонстрировала фигуру после родов. ФОТО

Открытая лицензия на 28.07.2015. Ирина Шейк., шейк ирина
Поклонники вновь поразились идеальной фигуре моделиФото: Flickr

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала в своем инстаграме фото, на котором она предстала в купальнике всего через месяц после рождения ребенка. Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры россиянки.

Менее чем за сутки фотография набрала более 294 тысяч лайков и более тысячи комментариев. Всего на аккаунт еманжелинской красавицы подписаны более восьми миллионов человек.

В начале апреля Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер сообщили о рождении первенца. Имя и пол ребенка долгое время держалось в секрете. Позже звёздная пара все-таки рассказала, что у них родилась девочка, которую назвали Леа де Сэйн Шейк Купер.

Сергей Макеев
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