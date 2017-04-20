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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
05:37  20 апреля 2017 0

Спецслужбы США ищут в своих рядах информатора WikiLeaks

Кальяны в
По данным ЦРУ, информацию Wikileaks сливает кадровый сотрудник ведомстваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американские спецслужбы пытаются найти предполагаемого информатора портала Wikileaks среди своих сотрудников. Об этом сообщает телеканал CBS.

ЦРУ и ФБР проводят совместное расследование по факту утечки секретной информации, которая попала в руки Wikileaks. Известно, что речь идет о поиске осведомителя, который располагает физическим доступом к документам. По предварительным данным, в списке подозреваемых находится около 100 человек, сообщает RT.

Ранее глава американской разведки Майк Помпео назвал Wikileaks структурой, работающей в интересах России. Эти слова прозвучали в ответ на доклады портала о кибершпионаже, который осуществляет ЦРУ за американскими гражданами.

Сергей Макеев
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