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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
06:14  20 апреля 2017 0

Ученые: рак груди грозит каждой десятой женщине в России

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Врачи советуют проходить обследования чащеФото: depositphotos.com © URA.RU

Ученые из медико-генетического центра Genotek провели исследования, по результатам которых выяснилось, что рак угрожает каждой десятой жительнице России.

При изучении был проведен генетический анализ женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые проживают в России и ближнем зарубежье. Согласно данным Genotek, 11% обследованных имеют как минимум одну мутацию, провоцирующую развитие рака груди и яичников.

При этом специалисты отмечают, что наследственная склонность в 25% случаев является одной главной причиной развития рака молочной железы.

«Определённое сочетание генов рака молочной железы повышает риск развития заболевания до 80%. Профилактика существует, виды её различны — от обычных рекомендаций по здоровому образу жизни до специфической лекарственной терапии и профилактической хирургии. Знание генетических предрасположенностей позволит вовремя применить известные профилактические меры и не заболеть», — рассказала кандидат медицинских наук Елена Тощакова в интервью RT.

Сергей Макеев
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