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20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Москвы
06:50  20 апреля 2017 0

Глава Сбербанка и Наталья Водянова объединились ради инвалидов

Открытая лицензия на 13.08.2015. Наталья Водянова., водянова наталья
Российская топ-модель уделяет большое внимание благотворительностиФото: Wikipedia

Глава Сбербанка Герман Греф и российская модель Наталья Водянова провели совместную тренировку в рамках подготовки к благотворительному марафону «Бегущие сердца», который пройдет 28 мая в 54 городах России.

Собранные средства от марафона планируется направить в благотворительный фонд «Обнаженные сердца», который занимается строительством инклюзивных детских площадок по всей России, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Сама возможность помощи — это огромное благо для любого человека. Это создает командность, культуру, которая объединяет людей, в том числе, семьи вокруг решения таких гуманитарных проблем. И наполняет смыслом жизнь людей», — цитирует главу Сбербанка информационное агентство ТАСС.

Сергей Макеев
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