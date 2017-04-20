06:50 20 апреля 2017 0

Российская топ-модель уделяет большое внимание благотворительности Фото: Wikipedia

Глава Сбербанка Герман Греф и российская модель Наталья Водянова провели совместную тренировку в рамках подготовки к благотворительному марафону «Бегущие сердца», который пройдет 28 мая в 54 городах России.

Собранные средства от марафона планируется направить в благотворительный фонд «Обнаженные сердца», который занимается строительством инклюзивных детских площадок по всей России, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Сама возможность помощи — это огромное благо для любого человека. Это создает командность, культуру, которая объединяет людей, в том числе, семьи вокруг решения таких гуманитарных проблем. И наполняет смыслом жизнь людей», — цитирует главу Сбербанка информационное агентство ТАСС.